Menino de 6 anos é baleado durante tiroteio na Baixada

Um tiroteio entre suspeitos em Queimados, município da Baixada Fluminense, deixou uma criança de seis anos ferida na madrugada desta sexta-feira (02). O menino foi baleado no tórax e no braço por criminosos que passavam pelo bairro em um carro roubado, de acordo com informações da Polícia Militar.

A vítima, que não foi identificada, recebeu atendimento na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da cidade e foi transferida para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, onde segue internado. De acordo com a unidade, o menino foi submetido a cirurgias e seu estado de saúde é estável.

Leia também:



➢ Homem é preso por roubo de veículo com carga

➢ Polícia investiga execução em São Gonçalo

De acordo com apuração inicial da Polícia Civil, o menino foi baleado por acidente por suspeitos, de carro, que disparavam contra um outro veículo que avançava pela via onde o menor estava. Um dos veículos que participava da perseguição foi abandonado pelos suspeitos e encontrado pela Polícia algumas horas após o crime.

Roupa com inscrições da Polícia foi encontrada em carro abandonado por suspeitos | Foto: Reprodução

Uma touca ninja, um coldre, cápsulas de munições e vestimentas com inscrições da Polícia Civil foram encontrados no carro. Todo o material apreendido foi levado para a 57ª DP (Nilópolis). Já a investigação do tiroteio está à cargo da 55ª DP (Queimados), que realizou perícia no local, ouviu testemunhas e está recolhendo registros de câmeras de segurança próximas ao local onde a troca de tiros aconteceu.