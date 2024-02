Cantora trans morta a facadas é enterrada em São Gonçalo

Testemunhas estão sendo ouvidas e as investigações seguem em andamento na DHNSG - Foto: Divulgação

Foi sepultada na tarde deste sábado (3), no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco, em São Gonçalo, Amanda Soares, mulher trans morta a facadas em São Gonçalo, conhecida como Mandy Gin Drag. A cerimônia de despedida aconteceu às 13h.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 7° BPM (São Gonçalo) foram acionados para uma ocorrência de homicídio e encontraram a vítima já morta ao chegaram no local. O Corpo de Bombeiros removeu o cadáver e a Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNSG) registrou o crime.

Em nota, a Polícia Civil informou que uma perícia foi realizada no local do crime, testemunhas estão sendo ouvidas e as investigações seguem em andamento na DHNSG.