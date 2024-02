'Ratofolia' é atração dos foliões em São Gonçalo nesse domingo

Um das mais mais tradicionais agremiações do Carnaval de SG, O bloco Rato Folia vai às ruas nesse domingo, comemorando 14 anos de existência, Mais uma vez, o 'palco' da folia será na Rua Paul Leroux, no Gradim, na esquina com a Capitão João Manoel. A festa começa a partir das 13h.

Seguindo a melhor tradição do Carnaval, haverá a apresentação de sambas e 'marchinhas' ao vivo e também participação do cantor e compositor Lequinho da Mangueira, um dos maiores vencedores de concursos das maiores agremiações do Carnaval no Rio de Janeiro. “Essa é uma festa voltada para a família. Como todos os anos, esperamos um público de mais de cinco mil pessoas, inclusive com atrações voltadas para crianças”, disse o diretor Jedir Brisa, vtambém compositor da escola de samba Porto da Pedra.

O bloco surgiu de uma reunião entre amigos, componentes de um grupo chamado 'Idéia de Rato', expressão popular para resumir, de forma bem humorada, coisas que tem tudo para não dar certo. Eles se reuniam todas às segundas-feiras na Padaria Paul leroux pra realizar a 'Segunda Sem Fome', onde era servido um 'sopão' gratuito na comunidade.

'Ratofolia' vai às ruas neste domingo | Foto: Divulgação

Mas a 'idéia' deu muito certo e o Ratofolia foi longe. Atualmente, seus diretores apoiam o instituto Renato Moreno, com a promoção de atividades para as crianças e adultos através de trilhas e passeios pelo Rio de janeiro, além de festas coemorativas de fim de ano. No Carnaval, uma das tradições do bloco é homenagear personagens de São Gonçalo que elevaram o nome da cidade, como o Palhaço Carequinha e o cantor e compositor Altay Veloso.

Natural de SG o cantor e compositor Altay Veloso já foi homenageado | Foto: Divulgação/Ratofolia 2

O grupo tem como fundadores: Renato Moreno, Paulinho Mattos, Luizinho Pipas, Jedir Brisa, Jorge Wilton, Julio Português, Moisés do Gato, Edinho inspiração e Magno.

Leia também:

Bistrô d'Avó promove evento pré-carnaval neste sábado (03) em SG

Bloco 'Canário Louco' faz a alegria dos foliões nesse sábado em SG