Bistrô d'Avó promove evento pré-carnaval neste sábado (03) em SG

Com o objetivo de resgatar a cultura do Carnaval "à la anos 60 a 80", o Bistrô Cultural d'Avó, em São Gonçalo, promove o 'Grito de Carnaval das Antigas 2024', neste sábado (03), a partir das 16h.

O Bistrô, localizado no Rodoshopping, convida o público de todas as idades para celebrarem o pré-carnaval ao estilo baile de máscaras, com fantasias e muita música. A animação será do DJ Marcos.

As reservas custam R$ 10.

O endereço é Rua Nilo Peçanha, 56, lojas 35 -37, Rodoshopping, Centro de São Gonçalo.

Mais informações no telefone 99535-8236.

