Bloco 'Canário Louco' faz a alegria dos foliões nesse sábado em SG

Os amantes do Carnaval, em São Gonçalo, têm encontro marcado nesse sábado (3), a partir de 15h, em Itaúna, no primeiro desfile do bloco 'Canário Louco', que está indo às ruas da região pela primeira vez. O primeiro enredo da agremiação é uma homanagem póstuma um dos mais tradicionais moradores do bairro, Amaro Francisco de Souza, o 'Canário'.

Com um hino oficial sobre a vida e as realizações dele, a agremiação vai se concentrar na Rua Manoel Quintanilha, e depois desfilar pela Rua da Feira. O 'Canário Louco' tem as cores azul e amarelo e terá participações musicais 'de peso' no mundo do samba, como o Intérprete Palito do Porto, no carro de som, e do mestre Fubica, no comando da bateria. Nos intervalos, a folia será animada pela música eletrônica do DJ Marco Antônio.

Logo do enredo do 'Canário Louco' | Foto: Divulgação

O presidente do 'Canário Louco, Diogo Vieira, declarou que a agremiação foi idealizada como um projeto cultural voltado para a inclusão social, com objetivo de proporcionar um dia de lazer e entretenimento aos moradores de Itaúna. O evento tem apoio cultural de Júnior Teteco.



