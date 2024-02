Família da Parada 40 perde tudo em incêndio e faz vaquinha online para recomeçar

Felizmente, Thamiriz, Robson e filhos não estavam em casa no momento do acidente - Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Felizmente, Thamiriz, Robson e filhos não estavam em casa no momento do acidente - Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Uma família da Parada 40, em São Gonçalo, teve a casa onde viviam destruída por conta de um incêndio súbito na última segunda-feira (29). O acidente não deixou feridos, mas destruiu o imóvel onde Robson e Thamiriz Negreiros viviam com os três filhos. A família, agora, tenta recomeçar a vida do zero e iniciou uma campanha de arrecadação online para tentar recuperar as perdas.

A empreendedora Thamiriz Negreiros, de 30 anos, conta que o fogo começou pouco depois dela e seus familiares saírem de casa para levar a filha mais nova, Melinda, de 1 ano, ao hospital.

Fomos levar minha filha mais nova para a emergência e, do nada, ligaram para a gente contando que nossa casa estava pegando fogo Thamiriz Negreiros

Felizmente, um familiar que mora próximo viu as chamas e correu para o local para prestar socorro. Apenas a cachorrinha da família estava no local, e foi resgatada sem ferimentos por ele. Quando Thamiriz, Robson e as crianças voltaram, agentes do Corpo de Bombeiros já haviam contido as chamas. Antes disso, porém, o fogo já havia se alastrado por todos os cômodos.

"Os bombeiros falaram que é 99% de chance de ter sido por causa de um curto-circuito nos fios. A gente nem deixou nada ligado; nesse dia, eu nem tinha mexido no fogão ainda. Foi um curto numa extensão na sala, justamente o cômodo onde tem coisas que pegam fogo mais rápido: cortina, sofá", conta Thamiriz.

"A meta é a gente conseguir o máximo possível para recomeçar do zero", explica Thamiriz | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Entre os muitos pertences e eletrodomésticos perdidos, a família perdeu exames e laudos médicos importantes da pequena Melinda, que é PCD (pessoa com deficiência) e precisa de cuidados especiais. Se foram no fogo, ainda, materiais pessoais e escolares dos filhos Pietro, de 8 anos, e Macla, de 5, além de uma recém-comprada máquina de fazer donuts usada por Thamiriz profissionalmente.

Por conta da extensão dos estragos, a família vai precisar mudar de casa e comprar itens de mobília "do zero". Por sugestão da fisioterapeuta que acompanha a filha mais nova, a família decidiu recorrer a uma vaquinha online para tentar arrecadar a verba necessária para custear toda a mudança.

"No dia do incêndio, eu não estava com cabeça para nada. Aí eu fiz na terça-feira e saí compartilhando. A meta é a gente conseguir o máximo possível para recomeçar do zero", explica Thamiriz. Pessoas interessadas em ajudar a família podem doar qualquer valor através do site da vaquinha: https://www.vakinha.com.br/4434661.