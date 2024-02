Dragagem do Rio Alcântara avança no trecho final, na Ipuca

O cronograma da limpeza nos rios foi definido após uma análise feita pelos técnicos do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Foto: Divulgação

O cronograma da limpeza nos rios foi definido após uma análise feita pelos técnicos do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Foto: Divulgação

O trecho final do Rio Alcântara está sendo alvo do Programa Limpa Rio, uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). Nesta quarta-feira (31), equipes atuaram na limpeza e desassoreamento do rio na localidade da Ipuca, no bairro Jardim Catarina. A dragagem antecipada do trecho vai facilitar o escoamento das águas das chuvas no bairro.

O trabalho de dragagem do Rio Alcântara foi iniciado em novembro do ano passado. Desde então, equipes realizam diariamente limpeza e dragagem do rio. O programa desenvolve um papel fundamental para reduzir os impactos das chuvas na cidade. Durante o trabalho, as equipes também realizam o serviço de recuperação das margens e dos espelhos d’água do Rio Alcântara.

“Graças à parceria com o Estado, estamos conseguindo avançar com o serviço de dragagem no Rio Alcântara, o maior rio que corta a cidade. Por muito tempo, os rios de São Gonçalo ficaram sem esse trabalho, mas estamos empenhados em ampliar essas ações”, disse o secretário de Meio Ambiente de São Gonçalo, Carlos Afonso Pereira, que, ao lado de agentes da Defesa Civil, acompanhou o início do trabalho nesta quarta-feira (31).

O cronograma da limpeza nos rios foi definido após uma análise feita pelos técnicos do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. No total, serão tirados 105 metros cúbicos de resíduos ao longo de cinco quilômetros de extensão do rio.