Quase 9 meses depois, morador de Itaboraí segue desaparecido

Quase nove meses depois do desaparecimento de Antônio Genecy da Silva, a família do homem, de 44 anos, segue procurando pelo seu paradeiro. Morador de Vila Brasil, em Itaboraí, Genecy saiu de casa no dia 7 de maio de 2023 e, desde então, familiares e amigos não tiveram mais qualquer atualização sobre o paradeiro do homem, que enfrenta um quadro de esquizofrenia.

Uma de suas irmãs, Nelia Maria, de 39 anos, conta, que desde o sumiço, a família chegou a receber informações de que alguém arecido com ele foi visto no Centro de Niterói. "A gente não sabe se era alguém parecido, ou se é ele mesmo. A família toda vai [para Niterói], mas ninguém nunca consegue achar ele. A gente tem levado comida para moradores de rua em Niterói para ver se encontramos, mas nada", afirma Nelia.

Genecy não saia de casa sozinho e fazia uso de medicamentos controlados para tratar do quadro esquizofrênico. Ele saiu de casa pela manhã em um domingo sem que os familiares percebessem e não voltou mais. Genecy chegou a ser visto, na semana do desaparecimento, em Manilha, Itaboraí usando uma blusa salmão, bermuda cinza e mochila preta.

"É triste não ter notícia nenhuma. Se tivesse alguma notícia ruim ou boa, a gente ficaria sossegado. Mas não sabemos nada", desabafa a irmã. A família segue buscando o paradeiro dele e pede que qualquer pessoa com informações que possam ajudar a encontrar Genecy entre em contato com a família nos números (21) 985605689 e (21) 967023207.