Coreógrafo mais jovem do Carnaval do Rio é de São Gonçalo; conheça!

O coreógrafo mais jovem do carnaval do Rio de Janeiro, tem nome e é de São Gonçalo. Nascido e criado em São Gonçalo, Wallace Guimarães Costa começou a dançar aos 12 anos em um projeto social de dança na cidade.

Aos 15, faz seu primeiro desfile com a “Mocidade independe de Icaraí”, de Niterói, e também dançou como bailarino em outras agremiações de Niterói como Império de Arariboia. Com apenas 18, coreografou a a comissão de frente de “G.R.E.S Boassu”.

Wallace Guimarães Costa | Foto: Divulgação

Foi em meio aos estudos, muita pesquisa e os convites de trabalho que o amor pela magia e encanto do carnaval só aumentava. Formou-se em Ballet Clássico, Dança contemporânea, Jazz dance e sapateado americano.

No currículo, estão ainda trabalhos como bailarino e comissão de frente nas escolas, Estácio de Sá, Portela, Porto da pedra, Unidos do Viradouro, Unidos da Tijuca e Mocidade independente de Padre Miguel.

Dançou com a Renato Vieira Cia de dança; Dimensões Cia de dança; Cia Perrine Valli (Suíça); Vivá Cia de Dança; Corpo de Baile do Theatro Municipal do Rio de Janeiro; Solista na Cia de ballet do Rio de Janeiro; e Solista na Cia de Ballet Dalal Achcar.

Outro trabalho de destaque foi quando dirigiu e coreografou a 1ª Residência artística e coreográfica do Theatro Municipal do Rio de de Janeiro, aberta ao público em 113 anos.

Hoje, aos 28 anos, Wallace assina para o Carnaval 2024, a 1ª Ala de Abertura do Acadêmicos do Salgueiro, a “Ala dos Xapiris”, e a frente do Abre-alas, um grande projeto com 70 componentes e 10 bailarinos.

"Com um enredo marcante, o Salgueiro traz um grito pela vida, e um pedido de socorro ao mundo em nome dos povos indígenas. 'Hutukara', a terra prometida por “Omama” (Deus dentro da cultura Yanomami) é reconhecida e trazida com o sinônimo de vida pela agremiação. Todo o projeto vem seguido de algumas surpresas, em um grande ballet ritualístico, destacando o canto, a dança. É uma evolução impecável na abertura da escola", comenta o bailarino.

Em defesa e proteção aos povos originários Yanomami, Wallace fez um estudo e pesquisa de mobilidade e história cultural, respeitando à mitologia e cotidiano dos povos Yanomamis.

O ensaio técnico realizado na Sapucaí foi uma amostra do que o público pode esperar no Carnaval.

O Salgueiro é a terceira escola a desfilar no domingo, dia 11 de fevereiro.



