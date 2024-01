Shopping antecipa a folia e promove fim de semana carnavalesco em SG

O Partage São Gonçalo preparou uma programação especial para o carnaval com diversas atrações gratuitas neste fim de semana. Nos dias 3 e 4 de fevereiro, o Jardim do Partage São Gonçalo será o cenário perfeito para celebrar o espírito carnavalesco em um ambiente seguro e animado.

No sábado, a folia será das 12h às 20h, e o público poderá aproveitar diversas atividades, como bloquinho infantil para diversão dos pequenos foliões com total segurança e alegria, além de recreação infantil com pintura facial e brincadeiras lúdicas. As crianças ainda terão a oportunidade de tirar fotos com o Homem de Ferro e Ariel no encontro com personagens.

A festividade continua com a apresentação da banda Sintonia e Folia, com um repertório eclético, além da talentosa Valéria Brasil, com um espetáculo musical, que abrange desde as clássicas marchinhas até as músicas mais atuais. E como não pode faltar, a bateria da escola de samba G.R.E.S Unidos do Porto da Pedra, tradicional de São Gonçalo, fará um esquenta para o Carnaval de 2024. A escola, que está de volta ao Grupo Especial, vai contagiar o público com o entusiasmo de sua bateria e apresentar o samba-enredo deste ano, prometendo também embalar a todos com outros sucessos inesquecíveis do Carnaval.



No domingo (04/02), as celebrações de carnaval no Partage São Gonçalo também serão encantadoras. Além do tradicional bloquinho infantil, a programação incluirá atividades de recreação que prometem entreter a garotada, enquanto a presença do Homem Aranha e da Branca de Neve proporcionará momentos mágicos e interativos para os pequenos foliões. A trilha sonora dessa tarde especial ficará por conta do talentoso cantor Leo Bittencourt, que apresentará o melhor do sertanejo e pop, garantindo animação para todos. O evento acontece das 12h às 19h.

“O Partage São Gonçalo abre alas para a alegria e prepara uma programação especial carnaval para garotada cair na folia. Os pequenos vão dançar, curtir e brincar muito nessa festa que acontecerá no Jardim e promete muita diversão”, diz Luciana Monteiro, Gerente de Marketing do Partage São Gonçalo.

Serviço: Partage Folia

Data: 3 e 4 de fevereiro

Local: Jardim do Partage São Gonçalo

Programação completa no site www.partagesaogoncalo.com.br e @partagesaogoncalo

O Partage São Gonçalo fica na Avenida Pres. Kennedy, 425 - Centro, São Gonçalo - RJ, 24445-000

Evento gratuito