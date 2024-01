Carnaval 2024: SEOP abre inscrições para as baianas do acarajé trabalharem no entorno do Sambódromo

A Secretaria de Ordem Pública abre, nesta terça-feira (30/01), inscrições para as baianas do acarajé trabalharem no Carnaval de 2024. Serão sorteadas 12 vagas, sendo as quatro primeiras regulares e oito para compor o cadastro reserva.



As inscrições podem ser feitas pelo site da secretaria ( https://jeap.rio.rj.gov.br:443/je-sorteio/inscricao/799 ) e se encerram hoje, às 15 horas.

"Essa é mais uma oportunidade que a Secretaria de Ordem Pública oferece para os ambulantes trabalharem no Carnaval deste ano no entorno da Sapucaí. A barraca das baianas é muito procurada pelos foliões e não poderia ficar de fora dessa grande festa", afirma o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

O sorteio também acontece nesta terça-feira, dia 30, às 16h, e as contempladas deverão se apresentar para entregar a documentação amanhã, dia 31, às 10h na sede da Coordenadoria de Controle Urbano (CCU) situada na Rua Hélio Beltrão, nº 50, Cidade Nova (ao lado da estação Estácio do Metrô) para escolha dos pontos, conforme a ordem do sorteio.