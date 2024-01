De torcida de futebol, 'Urubêbados' lança agremiação do samba no Carnaval 2024

A 'Urubêbados' quer reunir as torcidas de todos os times para formar o bloco, que pode virar escola de samba no futuro - Foto: Divulgação/Urubêbados

A 'Urubêbados' quer reunir as torcidas de todos os times para formar o bloco, que pode virar escola de samba no futuro - Foto: Divulgação/Urubêbados

Que o futebol envolve paixões incondicionais, todo mundo sabe. E para um grupo de torcedores do Flamengo, a alegria de se reunir em diferentes pontos de Maria Paula, na divisa de Niterói com São Gonçalo, ficará ainda melhor com outra referência que tem tudo a ver com o mais popular esporte brasileiro: o samba. No próximo domingo (4) a organizada 'Urubêbados', naquela região, vai se lançar também como agremiação do Carnaval de Niterói.

Os amigos farão o primeiro desfile na Praça Tancredo Neves, popularmente conhecida como o 'Trevo de Maria Paula', como 'manda o figurino', com direito a bateria, carro de som e intérprete oficial. O projeto da Urubêbados é inciar as atividades carnavalescas como um bloco de embalo, mas o planejamento é que no prazo de até dois anos, se transforme em uma escola de samba na região, preenchendo uma opção cultural que deixou de existir, com a extinção da Unidos do Campo Novo.

A Unidos do Campo Novo, também daquela região, chegou a desfilar em Niterói, em meados da década de 90, mas acabou encerrando as atividades, quando os desfiles foram interrompidos na cidade, em 1994. Quando o Carnaval se revitalizou e as escolas voltaram a desfilar, a partir de 2006, a Campo Novo já não existia mais.

Os integrantes da torcida organizada se reunem sempre que o Flamengo entra em campo | Foto: Divulgação/Urubêbados

"Estamos muito felizes em poder estender o nosso lazer entre amigo e familiares ao samba a outras moradores amante do samba e do futebol, podendo trazer a alegria típica do Carnaval ao lugar que vivemos", afirmou o presidente da agremiação, Roberto Luiz, conhecido como Beto.

Enredo - Para o primeiro desfile, o enredo não poderia ser outro. O samba enredo gravado no último fim de semana é uma homenagem ao Flamengo, com nuances também sobre as atividades desses torcedores, que engloba reuniões em bares da região, com a camisa personalizada da Urubêbados, e a tradicional 'pelada' aos domingo, no Trevo de Maria Paula. Não faltam também alusões à história do Fla, as conquistas das duas Libertadores e à legião de 'craques' que viraram ídolos da torcida, como Zico e Gabigol.



O intérprete Eduzinho e Cosminho partriciparam da gravação do hino oficial no fim de semana | Foto: Divulgação/Urubêbados

Os organizadores do bloco capricharam na organização do primeiro desfile. O intérprete e compositor 'Eduzinho', com anos de história e passagens no carro de som de várias agremiações do Rio e Niterói, como Cubango, Acadêmicos de Niterói e Souza Soares e Unidos do Castro, entre outras, é quem canta o primeiro samba enredo da Urubêbados, gravado no fim de semana, no Pep Stúdio, em Niterói.



"Fiquei muito feliz com o convite em poder participar, como cantor e artista do Carnaval, da criação de mais uma agremiação, algo que me motiva e emociona", afirmou Eduzinho. No desfile inaugural, o veterano cantor terá a seu lado o 'debutante' Cosme de Moraes Pereira, o 'Cosminho', que é integrante da Urubêbados e está dando os primeiros passos como compositor. "Estou gostando muito e quero continuar e me aprimorar, ajudando a fazer o bloco crescer", afirmou ele , que ajudou, incusive, a cantar no coro durante as gravações do hino oficial.

História - A torcida Urubêbados foi fundada em 2016. Para unir o útil ao agradável, os integrantes da torcida fazem eventos e procuram também, promover ações de solidariedade, com arrecadação de donativos, para ajudar as entidades assistenciais da região. Nesse primeiro ano,



Samba enredo da Urubêbados 2024

Compositores: Edu Cigano, Cosminho, Marcelo do Castro, Ducal, Professor Cleiton Antônio, Soares do Cavaco, Professor Laranjo, Tuaregue da Mangueira, Walker e Márcio do Cavaco

Intérprete: Edu Cigano

É show de bola o meu Mengão



No nosso "Maraca' ser campeão REFRÃO

Sou 'Urubêbados', não tem caô

Da-lhe, da-lhe, da-lhe ô!!

Do amor ao futebol

Explode em gol essa nação

No domingo de sol...

Vermelho e preto é meu coração

Nasceu na Gavea, o 'manto sagrado'

É do Brasil o mais amado

Flamengo, pra sempre hei de ser!!

Ganhei mais uma taça 'pra coleção'

Meu time é raça, orgulho e paixão BIS

Maior prazer é ver brilhar...

Seja na terra, seja no mar... (eu ganhei!)

Libertadores, Mundial já conquistamos

Glórias, com talentos geniais

De Zico a Gabigol, aqui celebramos

O Carnaval de união e paz

Na mesma alegria de um gol

De Maria Paula, meu samba é raiz

Amigos...por um tempo mais feliz