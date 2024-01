Nanda Costa e Lan Lahn serão rainhas de bloco do carnaval

O convite chega no momento em que Nanda e Lan acabam de montar uma casa em Salvador, local que também passam a chamar de lar - Foto: Divulgação/ Shai Andrade @sunshaii

Nanda Costa e Lan Lanh foram convidadas para serem rainhas do tradicional Bloco dos Mascarados, em Salvador, que este ano acontece na quinta-feira (08/02). O bloco foi fundado por Margareth Menezes e é conhecido pela pluralidade e pelas fantasias, que remontam o carnaval de antigamente. Essa é a primeira vez que o bloco será comandado por duas Rainhas (tradicionalmente, são eleitos um rei e uma rainha).

“Eu fiquei muito emocionada, principalmente nesse momento da vida, em que escolhemos Salvador para ser também o nosso lar. Me senti extremamente acolhida e honrada por receber ao lado da Lan o título de rainha de um bloco tão importante para nossa cultura. O Mascarados sempre foi plural, diverso, alegre, e carrega a força de Margareth, uma referência imensa pra gente de arte e resistência”, festeja a atriz Nanda Costa.

A baiana Lan Lanh, conta que já se divertiu muito na pipoca do bloco. “Frequento o Mascarados desde o surgimento do trio, em 1999. Tenho lembranças maravilhosas da minha mãe e minha irmã se divertindo, pintando e maquiando os foliões. Eu já curti muito como pipoca e fiquei superfeliz com o convite”.