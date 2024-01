Niterói: aulas gratuitas de capoeira e música serão retomadas em fevereiro

O Instituto Gingas retorna com as atividades na cidade de Niterói, parte do projeto Din Down Down: Construindo Laços com a Família, no dia 05 de fevereiro. Em quatro escolas públicas da cidade serão ministradas aulas de capoeira e música através da acessibilidade cultural, utilizando as linguagens artísticas para pessoas com deficiência.

Na Escola Municipal Portugal Neves (Piratininga) as aulas serão na quarta-feira das 16h às 17h30min; na E.M. Santos Dumont (Bairro de Fátima) nas quartas das 10h às 11h30min; na E.M Alberto Torres (Centro) nas quartas das 13h30 às 15h; e na E.M André Trouche (Barreto) nas terças das 10h às 11h30min.

"Estamos com saudade dos alunos e das escolas e com muito gás para esse 2024 com uma programação incrível e cheia de atividades. Continuamos firmes na luta pelos direitos das pessoas com deficiência e suas famílias. Que esse ano seja mais inclusivo para todos, e que fraternidade vença todo o preconceito", contou o presidente do Gingas, Breno Platais.

O Instituto Gingas é uma organização da sociedade civil que promove ações em prol da capoeira, cultura e educação. O projeto Din Down Down: Construindo Laços com a Família conta com o patrocínio da Enel Distribuição Rio, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SECEC/RJ), por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Tem apoio da Apae Niterói e da Prefeitura de Niterói.