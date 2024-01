Banda Gonça faz a alegria dos foliões nesse sábado (27) em SG

Um dos mais tradicionais blocos de São Gonçalo está de volta às ruas. Após dar uma 'parada' após o Carnaval de 2020, por causa da pandemia provocada pelo coronavírus, a 'Banda Gonça' voltará a dar o 'primeiro grito' da folia na cidade, nesse sábado (27), em evento que começa às 15 horas. O presidente Lúcio Fabio Carneiro, o 'Batatinha' convoca os componentes e foliões em geral para festejar a revitalização.

Os organizadores planejaram tudo exatamente dentro das tradições da agremiação, com concentração na Praça dos Ex-Combatentes, no Paraíso, seguida de desfile. "Estamos cheios de vontade e alegria para proporcionar um dia feliz ao povo de SG", disse 'Batatinha', fazendo menção ao refrão do samba enredo do bloco, que diz "Pode até chover/Deixa trovejar/A Banda Gonça demorou para bailar'.

Presidente Lúcio Batatinha está feliz com retomada de desfiles | Foto: Divulgação

Criada com a intenção de resgatar a essência da folia na região, a Banda Gonça foi fundada no ano de 2000, e nos carnavais subsequentes, virou uma das atrações em SG, reunindo, em média, 5 mil pessoas em seus desfiles. Em 2015, Dudu Nobre animou o bloco, fazendo um show ao vivo.

Dudu naquele ano, foi um dos homenageados pela agremiação, que fez desse tipo de processo uma das 'marcas registradas' ao longo da história na folia da cidade. O Palhaço Carequinha, o compositor João Roberto Kelly, o intérprete Dominguinhos do Estácio, e os sambistas Valter Alfaiate, Marquinhos de Oswaldo Cruz e Aloísio Machado foram algumas das personalidades reverenciadas pela Banda Gonça.

"Vamos renascer das cinzas. Esse é o nosso tema para o Carnaval de 2024, uma auto homenagem para mostrar que estamos de volta, com força total, para a felicidade do povo que ama o Carnaval", finalizou 'Batatinha'.

