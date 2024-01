Textor se reunirá com Landim para negociar a contratação de Matheuzinho

John textor e Roldolfo Landim terão uma reunião, neste sábado (27), nos EUA, em Orlando, antes do amistoso contra o Orlando City. O encontro tem como objetivo tratar do interesse do Botafogo no lateral Matheuzinho.

A lateral direita é uma das prioridades do clube carioca. O Alvinegro já tentou cinco jogadores para a posição nesta janela, porém sem êxito.

O dirigente do Botafogo ainda não realizou nenhuma proposta formal, mas conta com seu ótimo relacionamento com Landim para negociar os termos. Os dois conversarão neste fim de semana, afim de chegarem a um acordo pelo lateral.

Leia também

➢ Botafogo pode ter Luiz Henrique por empréstimo de 6 meses, entenda a situação

➢ Gonçalense conquista o terceiro lugar no campeonato europeu de jiu-jitsu em Paris

Mesmo com a boa relação entre os executivos, o Rubro-Negro não deve facilitar a negociação. O Flamengo espera receber algo em torno de 5 milhões de euros (R$ 26,6 milhões, na cotação atual) pelo atleta.



Matheuzinho chegou a treinar no Corinthians por uma semana, porém a equipe paulista mudou alguns termos do contrato, assim, declinando a acordo com o clube carioca. A proposta era de empréstimo com opção de compra e, o time do Parque São Jorge continua interessado no atleta.