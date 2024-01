Escritora brasileira relembra momentos de tensão vividos durante primeiros bombardeios em Israel

No lugar certo e na hora certa em meio a um início de uma guerra. A escritora e empresária Luciane Burger vivenciou momentos de tensão e livramento em sua estadia em Israel, onde estava para o lançamento de seu livro "Ative sua Fé como Dinamite", da Prata Editora. A capa da obra parecia que já dava indícios do que estava por vir, pois retratava uma cena que se tornou realidade: uma explosão!

Natural de Limeira, interior de São Paulo, Luciane, de 41 anos, retornou ao Brasil no dia 10 de outubro, juntamente com outros 209 brasileiros, em um voo da Força Aérea Brasileira. Sua foto segurando a bandeira de Israel e o livro estampou centenas de sites de notícias, ilustrando a situação enfrentada pelos brasileiros no país do Oriente Médio.

Os primeiros brasileiros que foram repatriados de Israel chegaram a Brasília após uma exaustiva viagem de quase 14 horas a bordo de um avião da FAB. Este grupo foi o primeiro a chegar ao país por meio da operação de repatriação organizada pelo governo federal.

Em entrevista a OSG, ela comentou o sentimento vivido durante os primeiros bombardeios e seu retorno ao Brasil, ao interromper a estada naquele país.

"Pude vivenciar um mix explosivo de sentimentos; segurança, amor, paternidade, paz, alegria, felicidade por estar de volta a minha família, amigos, mas ao mesmo tempo, compaixão, tristeza e dor por 'virar as costas para Israel e a Palestina', por saber que milhares de pessoas ainda estavam lá em meio a todo aquele conflito. Foi uma descarga de sentimentos, e naquele momento não contive as lágrimas, olhei para o céu, e com a bandeira de Israel clamei por misericórdia e paz sobre Israel e Palestina", relembra.

A escritora, que também é analista comportamental, encontrava-se em Israel em uma viagem turística ao lado de seu marido e amigos. Ela relata que chegou a se esconder em um bunker de um hotel durante os momentos de conflito. Ao desembarcar em Brasília, a escritora se emocionou, chorou e pediu orações pela paz entre judeus e palestinos.

A obra, que já está disponível para venda nas principais livrarias do Brasil (Curitiba, Leitura, Travessa e Livraria do Vale) e também pode ser comprada no site da Amazon), traz uma abordagem transformadora para lidar com as adversidades da vida e alcançar o sucesso tanto pessoal quanto profissional.

O livro surge em um momento oportuno, no início de um novo ano, no qual muitas pessoas precisam enfrentar desafios e situações difíceis em suas vidas. Com base em sua própria experiência e em seus conhecimentos como master coach, Luciane Burger compartilha valiosas reflexões, ensinamentos e estratégias para superar obstáculos, fortalecer a fé e encontrar soluções mesmo quando tudo parece perdido.

De acordo com a autora, a fé aliada à determinação e à objetividade são elementos fundamentais para transformar problemas em oportunidades e alcançar uma vida próspera e feliz. Por meio de uma jornada inspiradora e desafiadora, Luciane Burger convida o leitor a transcender limitações, romper barreiras internas e atingir a plenitude espiritual.

“Minha principal inspiração é Deus e a minha própria descoberta, ver a vida que eu tinha antes de entender quem eu era, e a vida após descobrir quem sou em Deus e com Ele. Quando olho para alguém paralisado sem entender quem é, logo vejo um herdeiro que não sabe a dimensão da herança, nem onde pode chegar. Meus olhos brilham, meu coração deseja retirar todo o entulho que o cobre. Anseio por mostrar o seu real valor, sua própria identidade, se reconhecendo como filho e herdeiro, afinal, ver alguém prosperando em todas as áreas me fascina!”, afirma.

CEO responsável pela Prata Editora, Eduardo Infante, explica o que o motivou a investir na obra.



“A Prata Editora decidiu investir no livro “Ative sua Fé como Dinamite”, de Luciane Burger, por entender que o ótimo conteúdo é vital para ajudar milhares de pessoas que venham a ler esta obra, carregada de Fé, motivação e de caminhos que ajudarão seus leitores a vencer suas maiores dificuldades e problemas, tanto pessoais como profissionais”, detalha Infante.

Quem é Luciane Burger?

Luciane Burger é empresária, master coach, analista comportamental, treinadora, palestrante e escritora. Esposa do Gustavo, mãe do Bruno e da Valentina e líder Cristã.

As expectativas para o livro e para a carreira literária são muitas. "Espero que a mensagem contida no livro chegue aos quatro cantos do terra, lembrando a cada leitor o quanto ele é especial, que ele tem um Pai que é especialista em milagres e causas impossíveis, que sua identidade é celestial e que tudo já foi conquistado na cruz. Que não acabou! O melhor tempo de nossas vidas só está começando! Precisamos trazer a fé de uma forma avassaladora, ver milhares de pessoas sendo curadas em hospitais, casamentos sendo restaurados, inférteis gerando filhos, endividados prosperando, relacionamento entre pais e filhos sendo restaurados", comenta.

Para mais informações sobre o livro "Ative sua fé Como Dinamite: a Solução Para sua Vida e Negócios Quando Tudo Parece Perdido" e sobre Luciane Burger, o site da editora é prataeditora.com.br.