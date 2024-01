Bairro do Sacramento, em SG, recebe o Cidadania Itinerante

O projeto Cidadania Itinerante, uma iniciativa da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, chega ao bairro Sacramento, neste sábado (27). Durante a ação, que vai acontecer das 9h às 13h, o gonçalense vai ter acesso a diferentes tipos de serviços gratuitos. O projeto será realizado na Igreja Metodista, que fica na Rua Benedita de Almeida, número 571.

Serão oferecidos orientação jurídica, instruções sobre o CRAS e o CREAS, isenção para certidão de nascimento, casamento e segunda via de identidade, orientação sobre Bolsa Família, atendimento do Sine, verificação sobre o direito à tarifa social da Águas do Rio, aferição de pressão arterial, odontomóvel, corte de cabelo e recreação infantil.

Leia também:

Concurso em Maricá tem provas remarcadas para o dia 04/02



O projeto, uma política pública efetiva aprovada por lei, foi criado com o objetivo de levar diversos serviços para os moradores das áreas mais vulneráveis da cidade de forma gratuita. Desde sua criação, mais de 50 mil pessoas foram atendidas nas ações que aconteceram em mais de 30 bairros de São Gonçalo.