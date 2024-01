Família e amigos se despedem de ‘Nelson Gato’ em SG

Familiares e amigos de despedem, hoje, do folclórico gonçalense Nelson Ferreira de Souza, de 56 anos, conhecido popular e carinhosamente como ‘Gato’. Morador do Morro da Salga, no Gradim, ‘Nelson Gato’ faleceu, na manhã da última quinta-feira (24), após lutar, por quase um mês, contra uma enfermidade hematológica, em um leito de hospital, em Niterói.

Conhecido pela alegria irradiante, Gato atuou em diversos clubes amadores e de várzea em São Gonçalo e Niterói. Além de exímio jogador de futebol e colecionador de inúmeros títulos, como atleta e técnico, ele deixa, acima de tudo, um legado de amizade que transcende rivalidades e conquistas nos inúmeros campos onde fez história com a elegância e habilidade com a bola.

A despeito das conquistas no futebol, foi, no entanto, fora das quatro linhas que Nelson escreveu uma história de humanidade, devoção aos amigos e amor à família. A marcante voz rouca, dentro ou fora dos campos, era uma mistura de alegria, respeito e entusiasmo. Gato conseguia, com maestria, transformar até adversários ou rivais em amizades duradouras.

Adeus, amigo Gato, que, como um verdadeiro felino, soube agarrar todas as oportunidades de fazer amigos. Quem esteve ao lado de Nelson, seja nos gramados ou nas resenhas, jamais esquecerá sua luz. O corpo do ex-jogador e técnico será velado, na manhã desta sexta-feira, na capela do Cemitério São Gonçalo, na Rua Francisco Portela, s/n, no Camarão. O sepultamento está marcado para às 15h.