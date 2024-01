Rio sorteia posição de casas para 40 famílias que receberão imóveis em março

Os futuros moradores do Condomínio Familiar Nova História (nome escolhido pelos residentes), que será entregue pelo Governo do Estado no bairro Parada Modelo, em Guapimirim, na Baixada Fluminense, já sabem o número das unidades onde vão morar. O remanejamento de áreas de risco é mais uma etapa para a realização do sonho de 40 famílias que receberão a chave da casa própria, da Secretaria de Habitação de Interesse Social, a partir de 16 de março. Na manhã desta quarta-feira (24), os beneficiários participaram do sorteio das unidades e souberam qual unidade será destinada a cada família.

"É um orgulho muito grande entregar esta obra que faz parte das metas listadas como prioridades da gestão, que é levar dignidade e bem-estar aos cidadãos fluminenses. Com uma nova casa, essas famílias poderão seguir em frente em segurança e com estrutura para construir um futuro melhor", comemorou o governador Cláudio Castro.



No sorteio, as famílias também puderam conhecer seus novos vizinhos e renovar a esperança de dias melhores, com o novo endereço. Com investimento de R$ 7,7 milhões, o empreendimento terá 40 moradias com 57m² de área privativa, dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço.

"É uma satisfação imensa atender à determinação do governador Cláudio Castro e anunciar, hoje, que poderemos entregar as chaves dessas 40 moradias aos beneficiários a partir do próximo dia 16 de março, cumprindo o compromisso de tirar do papel um empreendimento esperado há muito tempo pela população de Guapimirim. O sorteio das unidades aumenta o senso de pertencimento dessas famílias", avaliou o secretário de Habitação, Bruno Dauaire.



Moradora de Guapimirim há 34 anos, Maria Ozete Pedrosa (55) não escondeu a alegria por descobrir seu novo endereço, que terá um espaço central com playground, academia da terceira idade e área de convivência com churrasqueira.



"É uma alegria muito grande, já estou planejando como vai ser a nova casa. Atualmente, vivo de aluguel perto do condomínio. Então, já vi a obra, achei que está muito bem feita. O governo está de parabéns, porque ter uma casinha, um lugar seguro pra morar, é muito bom mesmo. Agradeço a Deus, ao Governo do Estado e à prefeita por essa conquista", disse Maria Ozete.