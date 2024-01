Matrícula de alunos novos vai até esta quinta-feira em São Gonçalo

As matrículas irão até a próxima quinta-feira - Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo (Júlio Diniz)

Os novos alunos da rede municipal de São Gonçalo, contemplados na pré-matrícula, que ainda não efetivaram a matrícula na unidade escolar, têm até esta quinta-feira (25) para comparecer, presencialmente na escola, munidos dos documentos para garantir sua vaga. O não comparecimento neste período culminará na disponibilização da vaga para outro candidato.



Para os não contemplados, a partir de 1º de fevereiro, as vagas remanescentes serão disponibilizadas pelo link https://vagasremanescentes.siseduc.org.br/. Os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) devem procurar a unidade de ensino para realizar a matrícula presencialmente, no período de 30 de janeiro a 2 de fevereiro.



Buscando atender à população e identificando a crescente demanda por vagas para a modalidade Educação Infantil, a Secretaria passou por uma reestruturação que possibilitou a abertura de 3 mil vagas a mais do que o ano passado para a modalidade. Além disso, o município está negociando, junto ao Estado do Rio de Janeiro, a municipalização de escolas em pontos estratégicos da cidade.



Ainda com a intenção de oferecer mais vagas, a Prefeitura está construindo mais duas creches, nos bairros Almerinda e Jardim Bom Retiro, com previsão de conclusão da obra para o próximo ano letivo. Em 2023, foi inaugurada a Umei Silviane Moraes de Oliveira Martins, em Marambaia, que já está atendendo aos alunos da região.



No ato da matrícula, os contemplados deverão apresentar original e cópia dos seguintes documentos:



I – Certidão de nascimento do (a) aluno (a);

II – Dois retratos 3×4;



III – Histórico escolar ou declaração de escolaridade, constando o ano escolar para qual o discente está habilitado;



IV – Comprovante de residência com CEP;



V– Carteira de vacinação com fator R.H. e grupo sanguíneo;



VI – Carteira de Identidade (RG) e CPF do aluno;



VII – Carteira de Identidade (RG) e CPF do responsável;



VIII– Cartão Nacional de Saúde (Cartão do SUS) e NIS com numeração do menor.