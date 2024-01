Gonçalense conquista o terceiro lugar no campeonato europeu de jiu-jitsu em Paris

O gonçalense Lucas Fuly De Jesus Pimentel, de 19 anos, conquistou, nesta terça-feira (23), o terceiro lugar no campeonato europeu de jiu-jitsu na França, em Paris. O jovem é morador do bairro de Jardim Catarina, em São Gonçalo, e concluiu a competição com 4 vitórias e apenas uma derrota.

O atleta faz parte do CT Icon Jiujitsu Pimentel, localizado no bairro de Jardim Catarina, onde mora o rapaz. Este é o terceiro ano que Lucas participa da competição, entretanto, não conta com a ajuda de patrocinadores, porém, neste ano, contou com o auxílio financeiro de alguns professores e membros da equipe para que pudesse disputar o torneio.

"Esse é o terceiro ano que venho disputar o europeu e mesmo sem patrocinadores, consegui levantar o dinheiro para a viagem, através do auxílio de professores e jovens da equipe que me ajudaram financeiramente. Muitas dificuldades nós lhe foram impostas para arcar os custos operacionais, como translado e hospedagem, porém após muito esforço e ajuda dessas pessoas, cheguei até aqui e conquistei a medalha de 'bronze' para o Brasil", destacou o atleta.

Leia também

➢ Projeto "Vencer" acolhe 180 jovens, através do futebol, em comunidades de Niterói

➢ Matheuzinho retorna ao Flamengo, após acordo ser revogado com o Corinthians

O centro de treinamento, inaugurado em agosto de 2016, utilizado por Lucas para se preparar para as competições, pertence ao seu pai e professor Carlos Pimentel. O local abre as portas para muitas crianças da comunidade treinarem e, por meio do esporte, mudarem sua percepção de vida.



"O CT dá oportunidade a muitas crianças carentes, sendo um meio de crescer na vida. O intuito é tirar aquela visão limitada de que não tem como ultrapassar obstáculos financeiros, devido, por exemplo, ao local onde nasceu, e, sim que através de seu próprio esforço pode alcançar aquilo que almeja", disse Lucas.

Alunos do CT Família Pimentel BJJ | Foto: Arquivo Pessoal

Lucas começou na modalidade quando tinha apenas 7 anos, em 2010. Inicialmente, foi seu pai que o incentivou a treinar, porém com o se passar dos anos, ele começou a se apaixonar pelo esporte que, em sua visão, ajudou na formação do seu caráter.

"O jiu-jitsu ajudou muito na minha formação e a me tornar quem sou hoje. Eu iniciei ainda muito pequeno, porém só decidi aos meus 13 anos, que, realmente, queria treinar para virar profissional", declarou o rapaz.

Lucas junto ao seu pai e professor, Carlos Pimentel | Foto: Arquivo Pessoal

O jovem está focado em participar do Mundial de Jiu-Jitsu nos EUA, na Califórnia, porém ainda necessita retirar o visto para entrar no continente Norte-Americano. O atleta segue buscando patrocinadores para ajudá-lo nessa caminhada, tendo em vista o alto custo para participar dos campeonatos.

Instagram do Lucas e do CT, respectivamente: Lucaspimentel04 e famíliapimentelbjj