São Gonçalo está em alerta de chuvas intensas para esta terça (23)

A terça-feira (23) deve continuar bastante chuvosa em São Gonçalo! A Defesa Civil local emitiu um alerta de possibilidade de chuvas intensas por todo o município entre a tarde e a noite desta terça (23), que já vem sendo marcada por pancadas leves e moderadas desde o início da manhã.

Pela manhã, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) era de que a noite fosse também de muitas nuvens, mas com pancadas de chuva isoladas em SG. Apesar disso, a presença concentrada de núcleos de chuva nos entornos da Baía de Guanabara pode tornar o tempo mais instável na cidade.

Leia também:

➢ Vencimento da primeira parcela do IPVA começa nesta semana

➢ Homem é preso por estupro de vulnerável em São Gonçalo

A temperatura para o restante do dia tem mínima de 21° C e máxima de 26° C, ainda segundo o Inmet. Amanhã, quarta-feira (24), o dia deve continuar parecido com os últimos dois - ou seja, marcado por pancadas isoladas. A temperatura amanhã, porém, deve diminuir; a mínima segue de 21° C, mas a máxima será de 23° C, aponta a previsão.



Segundo especialistas, a frequência de pancadas mais fortes ao redor de todo o estado neste mês de janeiro pode ser fruto da combinação entre o fenômeno natural El Niño, responsável pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico, e o acúmulo das mudanças climáticas provocadas pela ação humana. Essa mistura teria tornado os tradicionais temporais de verão mais intensos e instáveis do que de costume.

São Gonçalo segue em estágio de observação por conta do clima. Felizmente, durante o último fim de semana, não foi necessário o acionamento de sirenes e a Defesa Civil informou não ter sido convocada para nenhuma ocorrência de emergência. Em casos de emergências ocasionados pelas fortes chuvas, a orientação é acionar a Defesa Civil (199 ou 21 98737-0807) ou o Corpo de Bombeiros (193).