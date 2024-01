Vencimento da primeira parcela do IPVA começa nesta semana

O vencimento da primeira parcela, ou da cota única, do Imposto sobre a Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) de 2024 começa nesta segunda-feira (22/01). Esta semana contempla os pagamentos referentes aos veículos com os finais de placa 0, 1, 2, 3 e 4. A quitação poderá ser feita à vista, com 3% de desconto, ou em até três vezes, sem abatimento.

O pagamento do IPVA deve ser realizado através da Guia de Recolhimento de Débitos (GRD), que está disponível no Portal do IPVA da Secretaria de Estado de Fazenda (https://portal.fazenda.rj.gov.br/ipva/) ou no site do banco Bradesco (www.bradesco.com.br). Para retirada do documento, o contribuinte deve apresentar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) assim como o CPF ou CNPJ do proprietário do veículo. O tributo poderá ser pago em qualquer agência bancária.

O imposto é calculado a partir da multiplicação das alíquotas pelos valores venais dos veículos (preços de mercado), determinados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Atualmente as alíquotas são de: 4% para carros, 2% para motos, 1,5% para carros movidos a GNV e 0,5% para veículos movidos apenas por energia elétrica.

Confira a tabela: