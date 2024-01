Advogado da família do pastor Anderson do Carmo acusa ex-genro de Flordelis de ameaça e agressão

O ex-genro da ex-deputada federal Flordelis, Elias de Souza Azevedo, está sendo investigado pela polícia após ter sido denunciado pelo advogado Ângelo Máximo, que representa a família do pastor Anderson do Carmo — morto em 2019.

Segundo o advogado, na última segunda-feira (22), quando ele saía de um mercado em Piratininga, Niterói, Elias teria se aproximado dele e dito que iria matá-lo.

"Quando acabo de pagar compras e estou saindo, escuto os insultos de: 'Advogado careca, safado. Advogado careca, safado'. Olhei, vi que era o Elias, e fiz de conta que não era comigo. Até porque sou conhecido no mercado. Sempre faço compras ali, todos me conhecem. Até a hora que ele se aproximou de mim e eu disse: 'você está me estranhando'. Quando falei isso, ele partiu para cima de mim, me atacando, rasgando minha camisa, arrebentando meu cordão", contou Ângelo.



Para a polícia o advogado contou que foi abordado por Elias, que era casado com Monique, uma das filhas adotivas de Flordelis, por volta das 21h. Esta é a nona ameaça que ele recebe desde que assumiu a defesa da família do pastor.

"Não tenho mais o que fazer diante desse caso. Conto com a ajuda das autoridades. Já comuniquei a Ordem dos Advogados do Brasil", concluiu.

A ex-deputada foi condenada, em novembro de 2022, a 50 anos de prisão pelo homicídio de Anderson. As ameaças, segundo a vítima, envolviam a investigação do crime. O caso está sendo investigado pela 81ª DP (Itaipu).