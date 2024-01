Instagram passa a emitir alerta para que adolescentes "larguem" celular e vão dormir

A Meta está lançando, já no início deste ano, novos alertas noturnos que aparecerão quando os adolescentes passarem mais de 10 minutos no Instagram após as 22h. A notificação será destinada àqueles que estiveram trocando mensagens no Direct Messages ou assistindo a vídeos Reels tarde da noite.

Os alertas, que começaram a ser emitidos na última quinta-feira (18), lembrarão os adolescentes de que já é tarde e os incentivarão a fechar o aplicativo para irem dormir. De acordo com um porta-voz da Meta, o Instagram ativará os lembretes após as 22h, horário local, para alguns usuários.

"Que tal fazer uma pausa? Está ficando tarde. Considere fechar o Instagram pelo resto da noite", diz o alerta.



Por se tratar de uma sugestão, caso prefira, o jovem pode ignorar a mensagem e continuar usando a rede social até altas horas da madrugada.

As notificações noturnas são o recurso mais recente a ser introduzido pela Meta no conjunto de controles parentais. De acordo com a NBC News, em junho do ano passado, a empresa anunciou pela primeira vez que estava desenvolvendo novos recursos para ajudar os pais a gerenciar o tempo de tela e a atividade dos filhos em suas plataformas.

A empresa vem introduzindo gradualmente mais dessas ferramentas nos últimos seis meses. No dia 9 deste mês, a Meta anunciou que restringiria o que os menores de idade veem em seus feeds do Facebook e do Instagram. As novas configurações reduzirão o volume de conteúdo sensível ao qual adolescentes e crianças são expostos em seus aplicativos.