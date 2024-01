Ninguém acerta Mega Sena e prêmio acumula para 38 milhões

Nenhum dos apostadores conseguiu adivinhar as seis dezenas da sorte da Mega Sena deste sábado (20) e o prêmio - que era de R$ 31.135.258,03 - acumulou para a próxima edição. Agora, o vencedor do próximo sorteio pode levar para casa uma bolada de 38 milhões de reais.

Na noite deste sábado (20), as dezenas sorteadas foram 16, 54, 13, 37, 10 e 18. Dentre os apostadores, 76 acertaram a quina e ficaram com R$ 41.657,90, enquanto outros 5.455 fixeram a "quadra" (acertaram pelo menos quatro dezenas) e faturaram R$ 829,12.

O próximo sorteio acontece na noite de terça-feira (23). Quem quiser tentar a sorte pode apostar no prêmio até as 19h, através da internet no site da Caixa Econômica Federal ou pessoalmente, em qualquer casa lotérica da Caixa no país. Apenas maiores de 18 anos podem apostar na Mega-Sena.