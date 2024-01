Sobe para mais de 25 mil número de mortos em Gaza na guerra Israel-Hamas

Número de feridos é de 62.681 até o momento, segundo Ministério da Saúde do Hamas - Foto: Divulgação

Número de feridos é de 62.681 até o momento, segundo Ministério da Saúde do Hamas - Foto: Divulgação

A guerra entre Israel e Hamas na região da Faixa de Gaza já deixou mais de 25 mil mortos desde que começou, de acordo com um novo balanço emitido pelo Ministério da Saúde do Hamas neste domingo (21). O número inclui tanto as mortes de civis como de integrantes de forças terroristas; apesar disso, o órgão estima que a maioria desses mortos sejam civis.

Além disso, a estimativa é de que, apenas na região de Gaza, 62.681 pessoas tenham ficado feridas desde o dia 7 de outubro de 2023, quando começaram os conflitos bélicos diretos entre as forças israelenses e o grupo islâmico-palestino, que disputam o domínio do território no Oriente Médio.

Os dados oficiais do Governo de Israel citam pelo menos 1.140 pessoas - em maioria, civis - por conta de ataques do Hamas, grupo considerado terrorista por Israel. Por sua vez, o Hamas acusa as autoridades israelenses de deliberadamente atacar regiões habitadas, majoritariamente, por crianças, adolescentes e mulheres. O Governo tem mantido bombardeios diários em Gaza.

Em posicionamento oficial, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Antonio Guterres, classificou o número de vítimas deixado pleo conflito como "doloroso", além de ter criticado a frequência dos bombardeios. "As operações militares de Israel espalharam a destruição em massa e mataram civis numa escala sem precedentes durante o meu tempo como secretário-geral”, afirmou Guterres.