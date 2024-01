Avenida Brasil é interditada após outra madrugada de chuvas no Rio

Via ficou totalmente fechada durante madrugada, mas foi liberada no início da manhã - Foto: Reprodução/Centro de Operações Rio

Via ficou totalmente fechada durante madrugada, mas foi liberada no início da manhã - Foto: Reprodução/Centro de Operações Rio

A Avenida Brasil, uma das mais movimentadas vias da cidade do Rio, amanheceu totalmente interditada neste domingo (21), por conta de alagamentos provocados pelas fortes chuvas no estado durante esta madrugada. Assim como em São Gonçalo, a noite foi bastante chuvosa na capital, que entrou em "Estágio 3" de alerta.

Segundo informações da Defesa Civil da capital, 85 sirenes foram acionadas em diferentes pontos de 54 comunidades do Rio. A cidade registrou diferentes pontos de alagamento, o que dificultou o trânsito em diferentes pontos mesmo durante a madrugada.

No caso da Avenida Brasil, o principal ponto afetado fica na altura da Vila do João, que acabou culminando na interdição total do sentido Zona Oeste. A água só foi escoada da via no início da manhã. A Avenida teve tráfego liberado às 7h45.

Os alagamentos na região resultaram, segundo o Centro de Operações Rio, da atuação de núcleos de chuva no entorno do Maciço da Tijuca e da Baía da Guanabara.

Núcleos de chuva se aproximaram do Maciço da Tijuca e da Baía da Guanabara neste final de semana | Foto: Reprodução/Centro de Operações Rio

Apesar dos sustos, a madrugada não teve novas vítimas da chuvas, de acordo com o Governo do Estado. De acordo com informações do Governo, o Corpo de Bombeiros foi acionado para 30 situações relacionados às chuvas, entre salvamentos, inundações e alagamentos.