Começam na próxima segunda (22) inscrições para o Sisu 2024

Todos os participantes do Enem 2023 que tiveram nota de redação maior que zero podem se inscrever no Sisu - Foto: Divulgação

Acontece nesta próxima semana a primeira edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2024. As inscrições para o programa - que permite aos participantes entrar em processo seletivo para disputar vagas em cursos de graduação de todo o país - começa nesta segunda-feira (22) e vão até às 23h59 da quinta (25).

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o Sisu 1 vai ofertar 264.360 vagas para instituições públicas de ensino superior em 2024. As duas universidades com a maior oferta de vagas fica no Rio: a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) oferece 9.240 vagas para diferentes cursos, enquanto a niteroiense Universidade Federal Fluminense (UFF) tem 8.788.

Ao todo, os participantes podem disputar vagas em 127 instituições, que variam entre os níveis federal, estadual e municipal. A lista completa de universidades disponíveis está disponível desde o início da semana no site do Governo Federal.

Todos os participantes da edição 2023 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que obtiveram nota na prova de redação maior do que zero podem participar. Para concorrer, é preciso se inscrever no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, com login e senha dos portais gov.br. O resultado da chamada regular dos inscritos no Sisu 1/2024 será divulgado em 30 de janeiro. As matriculas nas universidades começam a partir de 1° de fevereiro.