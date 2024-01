Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 31 milhões neste sábado

O sorteio acontece as 20h - Foto: Marcelo Casal Jr./Agência Brasil

O sorteio acontece as 20h - Foto: Marcelo Casal Jr./Agência Brasil

Neste sábado, às 20h, a Mega-Sena realiza novo sorteio, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com prêmio acumulado em R$ 31 milhões. Para ganhar, o apostador precisa acertar as seis dezenas premiadas.

No último concurso foram sorteados os números 03, 07, 32, 34, 42 e 54, mas nenhum apostador acertou os seis.

Apesar disso, 47 apostadores acertaram cinco números, o que rendeu um prêmio de R$ 52.422,61 por aposta. Os 3.870 jogadores que ganharam com quatro números receberam R$ 909,50 cada.