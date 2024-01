Sesc Verão 2024 em São Gonçalo contará com programação repleta de atrações para toda a família

Vem aí um verão repleto de atividades de lazer, esportivas e culturais para toda a família. O Sesc RJ prepara uma grande programação gratuita do Sesc Verão 2024, que inclui encontros com experiências recreativas, ídolos do esporte, shows de artistas reconhecidos nacionalmente, entre outras surpresas, nos meses de janeiro e fevereiro, em 28 municípios do estado. A cidade de São Gonçalo, na região Metropolitana do Rio, é uma das contempladas com o projeto.

O evento acontece no município em dois pontos focais – na Arena Sesc Verão 2024, montada em frente ao Atacadão de Alcântara, e na unidade Sesc São Gonçalo. Por lá, o público terá a oportunidade de participar de uma programação repleta de atrações destinadas a toda família.

Leia também:

Prefeitura de Maricá entrará na Justiça contra a Enel

Prefeitura do Rio promove curso para guias de turismo no Planetário



No calendário da Arena Sesc Verão 2024, shows musicais gratuitos, com abertura de Chininha (26/01, às 19h, livre), um ícone do pagode; Ferrugem (26/01, às 21h, livre), que promete embalar o público com grandes sucessos que marcaram sua trajetória musical nos palcos do Brasil. No dia 27/01, às 19h, vai rolar mais pagode no show de abertura com Maycon André, seguido por Tiee (27/01, às 21h), que tem conquistado cada vez mais fãs com suas letras românticas e melodias animadas. No domingo, 28/01, às 19h, a banda Donna Lolla abre o show e apresenta suas composições que valorizam as relações humanas. Na sequência, acontece o show de Pitty (28/01, às 20h), considerada uma das maiores representantes do rock brasileiro. Todos os shows têm classificação livre.

A Arena Sesc 2024 ainda abrigará as exposições “Roda de Invenções” (27 e 28/01, das 10h às 17h, livre), ambiente expositivo interativo para o público de diferentes idades e com atividades educativas como o Tinkering, que busca encorajar os visitantes a complexificar seus pensamentos à medida que desenvolvem novas ideias; e “Peixe Barrigudo” (27, 28/01, das 10h às 21h, livre), que busca sensibilizar a população acerca do descarte irregular de resíduos e incentivar o descarte correto através de uma escultura de peixe coletor; assim como as oficinas de Tinkering (27 e 28/01, das 10h às 16h, livre), com objetos variados e tubos de vento proporcionando a exploração por meio do tinkering e do maker; e “Criaturas Fantásticas da Ilha de Corso” (27 e 28/01, das 10h às 16h, livre), de criação de personagens fantásticos com diferentes materiais, proporcionando criatividade, invenção e a colaboração.

Na parte esportiva, a Arena terá um espaço esportivo para crianças com vivências lúdicas em pequenas arenas de mini vôlei, mini basquete, mini tênis, entre outras.

Já a unidade Sesc São Gonçalo receberá vivências esportivas, como as clínicas de Vôlei com Jackie Silva (20/01, às 15h, livre), uma das pioneiras no vôlei de praia mundial e a primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha de ouro em Jogos Olímpicos; e de Natação com Thiago Pereira (20/01, às 15h, livre), recordista de medalhas em toda a história dos Jogos Pan-Americanos. Ainda no roteiro de esportes haverá o jogo amistoso de futsal feminino entre Karanba X Sesc (27/01, às 10h30, livre), a iniciativa faz parte do projeto do Sesc RJ “Mulheres Plurais”, para incentivar a prática do jogo feminino e sua contribuição no combate ao machismo.

A programação musical do espaço contará com shows da banda de rock The Fevers (20/01, às 19h) e do grupo vocal Fat Family (21/01, às 19h), artistas que marcaram gerações e são sucesso até hoje. A entrada custa entre R$ 5 (meia-entrada) e R$ 10, sendo gratuita para PCG e habilitado Sesc. E para animar os finais de semana, nos dias 27 e 28/01, e 03 e 04/02, às 14h, as melhores rodas de samba da região, com muita música e animação. Todas as atrações têm classificação livre.

Ainda fazem parte do calendário outras atrações, como o Curso de Introdução ao Cinema Documentário (até 04/02, das 14h às 18h, 14 anos), com a proposta de dialogar acerca da produção do gênero de cinema documentário, apresentando os pontos mais importantes do assunto ao analisar obras nacionais e estrangeiras; Ponto de Leitura (20 e 27/01, 03/02, às 16h, e 21 e 28/01, e 04/02, às 14h, livre), espaços montados com tendas, almofadas, tapetes e um acervo variado de livros para todos os gostos e idades; oficinas Instante Criativo (20, 21, 27 e 28/01, 03 e 04/02, sábados, das 09h às 16h, e aos domingos, das 13h às 16h, 16 anos, inscrições devem ser realizadas 30 minutos antes das atividades), com a produção artesanal de produtos e técnicas visando o estímulo à criatividade e inovação; Feira de Empreendedores (20, 21, 27 e 28/01, às 10h, livre), com a venda de produtos artesanais produzidos pelos empreendedores que participam do projeto Sesc+ Criativo do Sesc São Gonçalo; e a palestra “Vilma Piedade Discute Sororidade: Mulher e Futebol” (27/01, às 09h, livre), que abordará diversos temas transversais entre sororidade e esporte interligando temas transversais sobre machismo, homofobia, lugar de fala de mulheres pretas, mulheres lésbicas dentro das dores das jogadoras de futebol feminino.

Com o intuito de proporcionar lazer, bem-estar e qualidade de vida aos cidadãos do estado do Rio, o tema de 2024 será "Sesc Verão é para todos!” com uma intensa programação gratuita e acessível. O projeto conta com o apoio de parceiros locais, como as prefeituras e os sindicatos do comércio a fim de promover o comércio e o desenvolvimento regional, a transformação social e o desenvolvimento humano. As atividades serão realizadas nas unidades Sesc e nas arenas montadas em praias, shopping centers, praças e parques.

“O Sesc Verão RJ é um dos eventos mais inclusivos do nosso país. O projeto fomenta o setor de turismo, estimula a economia local, gera qualidade de vida através das clínicas esportivas e já faz parte do calendário fixo de eventos do nosso estado. Somos muitos gratos pelo apoio fundamental que temos dos nossos sindicatos e da parceria com as prefeituras locais na concretização desse projeto que nos dá, a cada ano, ainda mais orgulho em ver o quanto podemos transformar a vida de pessoas através da saúde, do bem-estar, do esporte, da cultura e do lazer”, ressalta o presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.

A programação geral pode ser consultada em www.sescrio.org.br.

Sesc Verão 2024 São Gonçalo

Período: Até 04 de fevereiro de 2024

Locais: Arena Sesc Verão 2024 (em frente ao Atacadão de Alcântara) e Unidade Sesc São Gonçalo (Avenida Presidente Kennedy, 755, Estrela do Norte)

Grátis

Confira, abaixo, a programação completa:

Arena Sesc Verão 2024

26/01, às 19h, livre – Show de Abertura com Chininha

26/01, às 21h, livre – Show de Ferrugem

27/01, às 19h, livre – Show de Maycon André

27/01, às 21h, livre – Show de Tiee

28/01, às 19h, livre – Show de Donna Lolla

28/01, às 20h, livre – Show de Pitty

27 e 28/01, 15h às 19h, livre – Exposição “Roda de Invenções”

27, 28/01, das 15h às 21h, livre – Exposição “Peixe Barrigudo”

27 e 28/01, das 15h às 19h, livre – Oficinas de Tinkering

27 e 28/01, das 15h às 19h, livre – Oficinas “Criaturas Fantásticas da Ilha de Corso”

Unidade Sesc São Gonçalo

20/01, às 15h, livre – Clínica de Vôlei com Jackie Silva

20/01, às 15h, livre – Clínica de Natação com Thiago Pereira

27/01, às 10h30, livre – Jogo amistoso de Futsal Feminino entre os times Karanba X Sesc

20/01, às 19h, livre – Show da banda The Fevers (ingressos a R$ 5 (meia-entrada) e R$ 10, sendo gratuito para PCG e habilitado Sesc)

21/01, às 19h, livre – Show do grupo Fat Family (ingressos a R$ 5 (meia-entrada) e R$ 10, sendo gratuito para PCG e habilitado Sesc)

Até 04/02, das 14h às 18h, 14 anos – Curso de Introdução ao Cinema Documentário

20 e 27/01, 03/02, às 16h, e 21 e 28/01, e 04/02, às 14h, livre – Ponto de Leitura

20, 21, 27 e 28/01, 03 e 04/02, sábados, das 09h às 16h, e aos domingos, das 13h às 16h, 16 anos, inscrições devem ser realizadas 30 minutos antes das atividades – Oficinas Instante Criativo

20, 21, 27 e 28/01, às 10h, livre – Feira de Empreendedores

20 e 21/01, e 03 e 04/02, das 10h às 18h, livre – Exposição “Roda de Invenções”

De 20 a 28/01, das 09h às 18h, livre – Exposição “Peixe Barrigudo”

20 e 21/01, e 03 e 04/02, das 10h às 18h, livre – Oficinas de Tinkering

20 e 21/01, e 03 e 04/02, das 10h às 18h, livre – Oficinas “Criaturas Fantásticas da Ilha de Corso”

27/01, às 09h, livre – Palestra “Escritora Vilma Piedade Discute Sororidade: Mulher no Futebol”

27/01, às 09h, livre – Oficina de Stencil: Feminismos e Futebol

27 e 28/01, e 03 e 04/02, às 14h, livre – Rodas de Samba

Cidades que recebem o Sesc Verão 2024:

Angra dos Reis

Barra Mansa

Cabo Frio

Campos dos Goytacazes

Cardoso Moreira

Casimiro de Abreu

Conceição de Macabu

Duque de Caxias

Guapimirim

Macaé

Mangaratiba

Maricá

Niterói

Nova Friburgo

Nova Iguaçu

Paraty

Petrópolis

Quissamã

Rio das Ostras

Rio de Janeiro

São Francisco do Itabapoana

São Gonçalo

São João da Barra

São João de Meriti

Teresópolis

Três Rios

Valença

Volta Redonda