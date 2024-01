Obras do Governo do Estado em cidades do Noroeste Fluminense entram em fase de conclusão

Obras de infraestrutura do Governo do Estado nos municípios de Laje do Muriaé e Porciúncula, no Noroeste Fluminense, entraram em fase de conclusão e levarão mais qualidade de vida e bem-estar aos moradores da região. As intervenções somam um investimento de aproximadamente R$14 milhões e são executadas pela Secretaria de Estado das Cidades, em parceria com as respectivas prefeituras.

"Colocamos em campo as equipes do Estado para fazerem a diferença em todos os municípios. Olhamos para todos e estamos levando assistência e serviços para todo o território fluminense. E em breve teremos mais essas obras entregues para a população", explica o governador Cláudio Castro.

Em Porciúncula, estão sendo executados os serviços de pavimentação e revitalização de 13 ruas. Também está sendo realizada a revitalização de praças nos bairros Santo Antônio e José Evangelista, com a instalação de parquinho e a realização dos serviços de urbanismo e iluminação. Mais de 90% das intervenções já foram concluídas.

Já em Laje do Muriaé, com 95% das intervenções já concluídas, os trabalhos contemplam obras de revestimento asfáltico das estradas de acesso às comunidades do Córrego Fundo e Vai e Volta, no bairro Duques. No total, são cerca de 11km (5,5km em cada estrada) das duas vias que receberam pavimentação.

"O Noroeste fluminense é uma região estratégica do nosso estado. E a determinação do governador Cláudio Castro é demandar todos os esforços para desenvolver os municípios daquela área", afirmou Douglas Ruas, Secretário de Estado das Cidades.