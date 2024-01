REP Festival anuncia nova data e novo local; Confira!

O REP Festival anunciou, nesta sexta-feira (19), a quinta edição do evento, que será realizado nos próximos dias 20 e 21 de abril (a partir das 12h). Conhecido como o maior festival de rap do país, o evento ficou marcado por uma quarta edição caótica, com troca de lugar, lama, atraso nos shows, choque nos equipamentos de som e até mesmo uma cobra, além do cancelamento de um dos dias.

Com o lema "vamos reconstruir essa história juntos", a organização anunciou algumas mudanças como o local de realização do evento, que acontecerá no Parque Olímpico, mesmo local em que é realizado o Rock in Rio.

Leia mais



Cantor gonçalense dribla dificuldades e grava álbum autoral com ajuda de rifa

OSG faz por você: Após quase uma semana sem luz, moradores do Laranjal tem energia reestabelecida



Outra mudança é a chegada de MV Bill à equipe. O rapper agora se torna diretor cultural do festival. Ao todo, serão quatro palcos com programação simultânea, com grandes nomes do rap, do trap e do funk. Os artistas que irão se apresentar ainda não foram anunciados.



Na última edição, realizada na Cidade do Rap, instalada de última hora em uma fazenda no bairro de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, quem tinha ingressos para o dia que foi cancelado (domingo), foi reembolsado. Os que tinham ingressos para o primeiro dia (sábado), terão desconto nesta edição de 2024. Já quem comprou o passaporte para sábado e domingo, na última edição, vai ganhar, agora, uma entrada para um dos dois dias em abril, no Parque Olímpico.

A pré-venda dos ingressos começa no próximo dia 30 de janeiro, e é prevista para ir até o dia 8 de fevereiro. O cadastro deve ser realizado no site oficial do festival.