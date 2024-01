Colunista afirma que Flordelis terminou namoro e namorado se pronuncia

As coisas andam confusas no relacionamento entre o produtor musical Allan Soares, de 24 anos, e a ex-deputada Flordelis, de 62 anos, condenada a 50 anos de prisão pelo assassinato do ex-companheiro, Anderson do Carmo. Um colunista do jornal "O Globo" afirmou que o casal se separou nesta quinta (18). Mais tarde, o produtor disse que não iria comentar "essas mentiras", mas não confirmou se estava se referindo à notícia do término.

O colunista Ullisses Campbell, d'O Globo, publicou no veiculo que Flordelis teria aproveitado uma visita do namorado à penitenciária onde cumpre pena, em Bangu, para dar fim à relação, assumida pelo casal em 2021. Segundo o jornal, o distanciamento entre os dois e a desaprovação dos filhos de Flordelis estariam entre os motivos do término.

Os filhos da ex-pastora e ex-deputada teriam chamado Allan de "aproveitador" e reclamado de o produtor usar a maioria das visitas que Flordelis pode receber. Além disso, a banca de advogados dela também seria contra o relacionamento e teria atribuído à exposição do namoro a culpa pela sentença.

Algumas horas depois de a notícia viralizar nas redes e começar a circular entre diferentes veículos de mídia, o próprio Allan resolveu se pronunciar, mas acabou não confirmando ou negando as afirmações. Em seus stories no Instagram, o produto musical escreveu: “Em respeito a todos os envolvidos, não vou me manifestar sobre essas mentiras”.

Allan não disse se as "mentiras" se referiam à notícia do término ou às alegações supostamente feitas pelos filhos de Flordelis. Até o fim da tarde desta quinta (18), ele não havia apagado as fotos com a ex-deputada.

Flordelis está presa na penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó, desde 2022. Ela foi condenada por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, além uso de documento falso e associação criminosa armada.