Vem aí a festa de São Sebastião!

O Santuário Basílica de São Sebastião dos Frades Capuchinhos está se preparando para a grande festa do 20 de janeiro, dia do padroeiro do Rio de Janeiro. Haverá missas de hora em hora, das 5h às 19h, sendo que a das 9h será celebrada pelo cardeal Dom Orani Tempesta, Arcebispo do Rio. Já a tradicional procissão sairá do santuário, na Tijuca, às 16h, rumo à Catedral Metropolitana, no centro da cidade, onde será realizada a missa de encerramento do cortejo.

São Sebastião é um dos santos mais queridos do Brasil. No país, há cerca de 450 igrejas com seu nome e 62 cidades apadrinhadas pelo mártir. O santo é tão popular que já foi parar em letra de samba, como “Saudades da Guanabara”, de Moacyr Luz, Aldir Blanc e Paulo César Pinheiro: “Brasil, tira as flechas do peito do meu padroeiro, que São Sebastião do Rio de Janeiro ainda pode se salvar”.

A procissão é sempre uma travessia de muita alegria para os fiéis e para a Arquidiocese do Rio. Mas também fazem parte dos rituais as bênçãos no pátio da basílica. Garrafas com água mineral estarão à venda no local. Caso os fiéis desejem levar água benta para casa, basta se dirigirem aos frades para que abençoem as garrafas. No pátio, haverá também barracas oferecendo lanches e artigos religiosos.

Para quem for ao santuário de carro, a opção mais segura é deixar o veículo no estacionamento situado à Rua Alberto de Sequeira, 29, que dá acesso direto à basílica.

Serviço

Dia de São Sebastião – 20 de janeiro

Horários das missas: das 5h às 19h, uma por hora

Santuário Basílica de São Sebastião – rua Haddock Lobo 266, Tijuca, próximo à estação Afonso Pena do metrô, na Praça Afonso Pena