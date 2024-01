Instituto Estadual do Cérebro amplia número de cirurgias e atendimento ambulatorial

Com a inauguração das obras de ampliação do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, no Centro do Rio de Janeiro, no ano passado, o número de cirurgias saltou de 95 para 185 ao mês, um aumento de cerca de 95% em relação ao ano anterior. O atendimento ambulatorial também cresceu, passando de 1.250 consultas mensais para duas mil. Isso equivale a um percentual 60% a mais comparado os dados de 2022.

Paralelamente, a abertura do moderno e amplo prédio anexo fez o número de leitos do Instituto do Cérebro mais que dobrar. A unidade passou dos 46 para 105 leitos, entre enfermaria e Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), o que representa um aumento de 128% na capacidade instalada.

Leia mais:

Edital de concurso para a Educação em São Gonçalo é divulgado

Barro Vermelho recebe Cidadania Itinerante neste sábado

"O hospital é uma unidade única no país, referência nacional. Durante todo o ano passado, recebemos visitas de equipes de vários estados, inclusive regulamos pacientes de outros lugares para tratamento aqui. É um orgulho do SUS do Rio de Janeiro, não apenas por contar com uma equipe altamente capacitada, mas também por ser uma unidade de altíssimo padrão", diz a secretária estadual de Saúde, Cláudia Mello.

A unidade passou dos 46 para 105 leitos, entre enfermaria e Unidade de Tratamento Intensivo (UTI | Foto: Divulgação

Criado em 2013, o Instituto Estadual do Cérebro é também referência internacional em neurocirurgia de alta complexidade e atende exclusivamente a pacientes do SUS. Os equipamentos médicos do Instituto são de última geração.



Desde abril de 2022, o Instituto do Cérebro, por exemplo, conta com um eletroencefalógrafo 24 horas para mapeamento cerebral de pacientes com diagnóstico de epilepsia. O aparelho, que filma em HD, é o modelo mais atualizado do mercado.

O Gamma Knife, aparelho que realiza radiocirurgias no cérebro com extrema precisão e sem necessidade de incisões, recebeu uma atualização de ponta. Com o upgrade, o equipamento, que realiza em média 22 cirurgias por mês, passou a fazer o tratamento de várias doenças até então não atendidas na rede.

Segundo os diretores do Instituto, no Brasil, existem apenas quatro equipamentos Gamma Knife, e o IECPN é o único hospital público do país a possuir um. Além disso, é o hospital que faz o maior número de procedimentos com o aparelho.