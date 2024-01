Dica para as férias: Livro de professora niteroiense ensina como ser um contador de histórias profissional

O período de férias escolares é perfeito para passar mais tempo com as crianças, passear ou inventar brincadeiras em casa. Entre as brincadeiras, está a leitura e contação de histórias, tão importante no desenvolvimento social e verbal dos pequenos. Mas nem todo mundo tem o talento de contar histórias. Ou será mito?

Nem todo mundo sabe, mas contar histórias é uma profissão. Tem, inclusive, um dia oficial de comemoração: 20 de março. O ofício vem sendo cada vez mais valorizado, principalmente após a pandemia, com o boom das lives e a educação remota.

Publicado pela editora Proverbo, o livro 'Contar e Encantar' da professora e autora niteroiense Andréa Serpa ensina como mergulhar no autoconhecimento e destravar o dom de contar histórias.

Na obra, a educadora aborda a complexidade da jornada de autoconhecimento, necessária em qualquer escolha profissional e, principalmente, para quem é ou quer se tornar um contador de histórias.

Com uma escrita envolvente, o livro mergulha fundo nas nuances da narrativa, desvendando os elementos essenciais que transformam uma história comum em uma experiência cativante.

'Contar e Encantar' é um livro voltado especialmente para pais e educadores, mas seu conteúdo é abrangente a qualquer público e idade, basta ser um interessado em contar boas histórias. Para adquirir o livro, basta pesquisar o título no site da editora Proverbo ou entrar em contato com a autora pelas redes sociais.

Doutora em Educação pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Andréa Serpa desenvolve o projeto de extensão: Contar & Encantar: a contação de histórias na formação docente, trabalho que inspirou a publicação do livro.



Autora Andréa Serpa | Foto: Divulgação

Sinopse:

A vida humana é uma jornada.

Uma jornada em busca de si mesmo, em busca dos outros, em busca de sentidos, em busca de vitórias, em busca de conquistas, em busca de superações, em busca de respostas para as nossas tantas perguntas.

Para entendermos essa jornada, para nos fortalecermos e para caminharmos mais seguros e confiantes, inventamos histórias.

As histórias nos traduzem e nos revelam.

As histórias nos curam e nos acolhem.

As histórias nos tocam e nos transformam.

As histórias nos habitam e nos deserdam.

Somos criadores e criaturas das histórias que contamos. Nossas fantasias revelam o que há de mais profundamente real em nós.

As florestas continuam escuras, e o mal ainda nos espreita. Existem batalhas a serem travadas, amores a serem conquistados, inimigos a serem vencidos e só aquele que for um verdadeiro encantador de histórias será capaz de chegar ao final feliz.

É preciso coragem para o primeiro passo…

Depois, é apenas história.

Deixe-a ir e vir

Link para adquirir o livro: https://proverboeditora.com.br/produto/contar-e-encantar/

@andreaserpauff @editoraproverbo