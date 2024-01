Morre Carlos Henrique Paes, pai de Juliana Paes

Carlos Henrique Paes, pai da atriz Juliana Paes, faleceu nesta quarta-feira (17). A artista recebeu a notícia da morte do pai quando estava em Paris, no Club Med, e já está retornando para o Brasil.

Em outubro de 2023, Carlos foi hospitalizado e intubado após complicações em seu quadro de saúde, quando teve pneumonia. Após receber alta, a irmã de Juliana, Rosa, publicou uma foto do pai e comemorou a melhora. "Glória a Deus, meu paizinho teve alta do hospital, louvado seja o nome do senhor. Obrigado a todos os amigos e família pelas orações, estamos muito felizes", escreveu.

Leia também:

Ana Castela assume fim de relacionamento com Gustavo Mioto

Ex-affair de Neymar vende peça que usou para encontrar com o jogador



Carlos Henrique Paes é aposentado, tinha Alzheimer e outras doenças pré-existentes.

A atriz comentou sobre o diagnóstico do pai durante a sua participação no Pipoca com Ivete. "Tem dias que é difícil estar aqui com vocês. Meu pai está muito doentinho. O Alzheimer é uma condição muito difícil", compartilhou.