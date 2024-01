Ana Castela assume fim de relacionamento com Gustavo Mioto

Mais uma vez o namoro do casal de sertanejos Ana Castela e Gustavo Mioto chega ao fim . A decisão foi divulgada ao público pelo Instagram da cantora, na manhã desta segunda-feira (15). Em seguida, o cantor confirmou através de pronunciamento pelos stories.

O casal assumiu o relacionamento em junho de 2023. Depois do primeiro encontro em 2022 durante um programa da Multishow, Ana Castela e Gustavo Mioto tornaram público o relacionamento após alguns meses juntos.

Em setembro do mesmo ano, surpreenderam ao anunciar a primeira separação, alegando que não era por falta de amor, mas sim por tempos e vontades distintas. Entretanto, um mês após o término, Ana Castela revelou a reconciliação de forma descontraída, dizendo que "o marketing voltou há duas semanas".



O anúncio da segunda separação ocorreu algumas semanas depois de o casal ter viralizado em um show, onde brincaram sobre planos de casamento. No final de 2023, Gustavo Mioto emocionou ao se declarar para Ana Castela durante uma performance, culminando com a cantora expressando o desejo de ser pedida em casamento no show da Katy Perry.

Em seu stories, a cantora contou que não teve pivô nem traição: ''Oi galera, em respeito à vocês que torcem pela minha felicidade e do Gu, venho aqui comunicar que nós não somos mais um casal. Antes que saiam falando por aí, não houve pivô, traição, briga ou qualquer outra coisa de ruim, apenas não estamos no mesmo momento. O Gu é um cara incrível, sempre vou ser fã e estarei daqui torcendo por ele em tudo que fizer. Isso é tudo o que vou falar sobre esse assunto, por favor, respeitem esse momento”, encerrou.

Alguns minutos depois, o cantor confirmou o término.