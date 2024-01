Ex-affair de Neymar vende peça que usou para encontrar com o jogador

Fernanda revelou que se encontrou com jogador na véspera do Dia dos Namorados - Foto: Reprodução

Fernanda revelou que se encontrou com jogador na véspera do Dia dos Namorados - Foto: Reprodução

Fernanda Campos, influenciadora apontada como affair de Neymar, compartilhou em suas redes sociais um pedido curioso de um seguidor.

Um homem, no Instagram, enviou uma mensagem para a influenciadora solicitando que ela vendesse a ele uma peça de roupa que ela tivesse usado para sair com Neymar.

"Oi, Fernanda, pago 10k em qualquer peça que você tenha usado no dia que saiu com Neymar. Você topa? Se sim, já manda a sua chave pix", falou o seguidor.

Fernanda não acreditou que o fã estivesse falando sério, mas ele insistiu que o pedido era verdadeiro. "Sério mesmo gata, ainda te passo sedex para me enviar. Topa?", reforçou o seguidor.

A influenciadora enviou a sua chave pix para o internauta, que lhe enviou um comprovante do pagamento.

Em junho de 2023, Fernanda Campos revelou que Neymar traiu a então namorada e mãe da sua filha, Mavie, com a influenciadora, na véspera do Dia dos Namorados. Após ter a situação exposta, o jogador admitiu a infidelidade e se desculpou publicamente com Biancardi, e o casal continuou a relação. No entanto, no final de 2023, o casal se separou.