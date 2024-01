Visita de Darwin a Niterói é enredo da Magnólia Brasil no Carnaval 2024

A passagem de Charles Darwin por Niterói é o enredo deste ano da escola de samba Magnólia Brasil, a campeã de 2023, intitulado “O dia em que o lorde visitou meu paraíso”. A abordagem, contudo, levanta possibilidade - não registrada em livros - de o célebre naturalista, biólogo e geólogo inglês ter caminhado por outras regiões da então Vila Real da Praia Grande além da Serra da Tiririca, mencionada em seu diário de bordo, antes de seguir viagem para a Região dos Lagos, 202 anos atrás. A composição se baseia em narrativas de tradição oral, transmitidas de uma geração para outra através dos tempos, trazendo para o imaginário popular a estória de um passeio de Darwin pela Aldeia de São Lourenço, no morro de mesmo nome, marco da fundação do território niteroiense, onde teria se apaixonado pela magnólia - a flor mais bela da mata atlântica na zona norte!

A agremiação, presidida por Paulo Renato Moura, será a quarta a desfilar no Caminho Niemeyer no dia 3 de fevereiro.

“Nossa viagem carnavalesca explora esse paraíso através de eventos reais e/ou fantasiosos, pois a arte nos concede essa licença poética. Não delimitaremos as fronteiras entre esses eventos, permitindo que a interpretação e análise fique a cargo de cada um. Se é verdade ou não, não dá pra saber, mas essa é a história que queremos contar”, justifica Roberto Oliveira, carnavalesco e autor do samba.

Em 1831, aos 22 anos, Darwin foi convidado a participar de uma expedição exploratória ao redor do mundo a bordo do navio "Beagle", enviado pela Coroa britânica para mapear e estudar as espécies botânicas no Hemisfério Sul. Em 27 de dezembro do mesmo ano, ele embarcou no veleiro, juntando-se ao capitão Robert Fitzroy. Durante sua viagem de quase cinco anos, de 1831 a 1836, Darwin visitou o Brasil, passando por Fernando de Noronha, Salvador, Abrolhos e o Rio de Janeiro, entre outros locais. No período de 8 a 24 de abril, fez uma excursão pelo interior do Rio, percorrendo desde a Vila Real da Praia Grande, atual Niterói, até a Barra de São João. O resultado de sua extensa pesquisa durante essa viagem culminou com a publicação de sua obra mais influente, em 1859: "A Origem das Espécies".