Torneio de Cubo Mágico agita as férias no Partage São Gonçalo

Para aproveitar as férias de janeiro, o Partage Shopping será o destino ideal para os amantes de cubo mágico. Nos dias 20 e 21/01, o shopping sediará o torneio Partage Summer 2024, no espaço Mais Conhecimento, com o objetivo de proporcionar uma experiência única para participantes de todas as idades. O cubo mágico se tornou um símbolo cultural, que representa desafios, perseverança e criatividade, além desenvolver habilidades lógicas e resolução de problemas.



As inscrições para participar do evento custam R$ 35 e a atração oferecerá uma variedade de modalidades para desafiar até os cubistas mais experientes. As modalidades incluem 3x3, 2x2, 4x4, 3x3 vendado, 3x3 com uma mão, Clock, Megaminx, Pyraminx, Skewb, Square-1 e Team Blind. Os participantes interessados podem se inscrever no site oficial do torneio.

Os três primeiros colocados de cada modalidades serão premiados com medalhas, reconhecendo suas habilidades excepcionais no cubo mágico. Além disso, ao final do torneio, o Partage São Gonçalo realizará sorteios de cubos, para que os participantes possam levar para casa novos desafios para suas coleções.



“Será uma experiência muito divertida principalmente para os entusiastas do cubo mágico, que podem competir, socializar e compartilhar momentos especiais. O Partage São Gonçalo se transformará em um ambiente repleto de estratégias e movimentos rápidos, enquanto os competidores buscam alcançar tempos recordes e superar desafios únicos”, comenta Luciana Monteiro, Gerente de Marketing do Partage São Gonçalo.

Serviço:

Partage Summer 2024

Quando: 20 e 21 de janeiro

Horário: 13h às 19h

Inscrições no site: https://www.worldcubeassociation.org/competitions/PartageSummer2024

Local: Espaço Mais Conhecimento

Mais informações www.partagesaogoncalo.com.br ou @partagesaogoncalo