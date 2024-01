Corpo é encontrado no Rio Meriti, na Zona Norte

Um corpo foi encontrado, na manhã desta terça-feira (16), às margens do Rio Meriti, em Coelho Neto, Zona Norte do Rio. Ainda não há informações se a vítima é uma das pessoas que desapareceram após temporais que atingiram o Grande Rio no fim de semana.

Os militares estão atuando em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, para localizar Elaine Cristina de Souza Gomes, de 46 anos. Além disso, eles ainda estão em uma operação no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio, onde Jackson Pinheiro da Silva, de 49 anos, foi visto pela última vez.

A forte chuva que assolou diversos municípios do estado deixou 12 mortos e provocou estragos, como alagamento e destruição de casas. Alguns locais da Baixada Fluminense seguem alagados mesmo dois dias após a tempestade.