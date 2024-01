Morador de Pendotiba oferece recompensa por cadela desaparecida em SG

O barbeiro Marcos Antonio Gomes, de 61 anos, morador de Pendotiba, está oferecendo uma recompensa de R$500 pelo paradeiro de 'Pretinha', que está desaparecida desde o dia 7 de janeiro, após ter sido adotada por uma família em São Gonçalo.

O profissional é protetor de animais e costuma resgatar cachorros de rua para castrá-los e posteriormente colocá-los para adoção. 'Pretinha' era uma das fêmeas que estavam com uma vizinha de Marcos que o pediu que ajudasse com as castrações e adoções.

"Uma amiga minha postou na internet uma das cadelinhas e uma pessoa, moradora do bairro Boaçu, em São Gonçalo, entrou em contato, se interessando por ela. Eu expliquei que de início teria que deixar ela presa, sem acesso a rua, até que se acostumasse com o novo lar. No dia 6 de dezembro fui lá e a entreguei, só que constantemente eu solicitava vídeos para poder vê-la, mas a moradora nunca enviava", contou o barbeiro.



"Até que no dia 7 desse mês eu avisei que iria até a residência para ver como 'Pretinha' estava, e foi então que ela me pediu desculpas, dizendo que no dia anterior seu filho tinha ido brincar na rua e a cadela fugiu. Então desde esse dia estou divulgando imagens para encontrarmos ela", afirmou Marcos.

A informação obtida por Marcos é de que a cadela fugiu no dia 7 de janeiro, da residência localizada na Rua Pereira Rebelo, no bairro Boaçu, em São Gonçalo, próximo a garagem do Mauá. De acordo com o barbeiro, 'Pretinha' é uma vira-lata de pequeno a médio porte e é bem medrosa.

"Estou me sentindo muito triste, porque eu já tirei vários cachorros da rua, cuidando, conseguindo lares. Tiramos ela daqui para que tivesse uma situação de mais conforto e de repente acontece isso, perdida numa cidade grande, com tanto movimento de gente e de carro", declarou.

Assim que for encontrada, a cadela ficará novamente sob responsabilidade de Marcos. Pessoas com informações a respeito do paradeiro de 'Pretinha' podem entrar em contato com o barbeiro através do número (21) 96938-7642.