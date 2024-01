Moradores do Laranjal estão há mais de 90h sem energia elétrica

Como consequência das fortes chuvas que atingiram Niterói e São Gonçalo na última quinta-feira (11), diversos bairros ficaram sem energia elétrica. No Laranjal, nesta terça-feira (16), moradores relatam que a energia ainda não havia sido restabelecida em diversas residências, como na Rua Jussara, onde a falta de energia ultrapassa 90h.

De acordo com a moradora Raquel Moraes Marques, de 23 anos, já foram realizadas inúmeras demandas a Enel, que, ainda segundo o relato, avisava que um caminhão estaria a caminho do local, desde a última quinta-feira (11), sem que houvesse nenhuma sinalização de reparo efetiva até então.

"Os moradores estão perdendo tudo dentro de casa. Esses dias estão sendo horríveis, minha mãe trabalha com salgados e perdeu tudo. Vizinhos também perderam alimentos e quem trabalha de casa está desde quinta com grandes prejuízos", afirmou a fisioterapeuta, que mora no bairro com os pais.

Na tarde de segunda-feira (15), profissionais estiveram no local e a energia elétrica foi reestabelecida. Porém, ao final da noite, o transformador pegou fogo e os moradores ficaram, novamente, sem luz.

Questionada, a Enel Distribuição Rio informou que normalizou o fornecimento de energia para praticamente todos os clientes afetados pelos temporais e pelas chuvas intensas dos dias 11, 12 e 13.

"Em São Gonçalo, as equipes estão atuando para normalizar o serviço a alguns clientes pontuais remanescentes do último evento climático. Sobre os casos mencionados, a Enel Rio informa que não constam registros de chamados no sistema de atendimento da distribuidora sobre falta de energia na noite de ontem (15) no local, mas que vai direcionar uma equipe para inspecionar a rede elétrica e realizar os reparos necessários. A distribuidora orienta os clientes a entrarem em contato com os canais digitais da concessionária: site (www.enel.com.br), aplicativo Enel (disponível para iOS e Android), WhatsApp Elena: (21) 99601-9608 e Central de Relacionamento (0800 28 00 120) para registrar casos de falta de energia", disse em nota.

Sob supervisão de Marcela Freitas