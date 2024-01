Cliente quebra quadros de Lula e Marielle em bar do Rio

Um cliente de um bar na cidade do Rio de Janeiro quebrou um quadro com o rosto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e uma placa da Rua Marielle Franco, que estavam expostos nas paredes do estabelecimento.

Imagens de um vídeo divulgado nas redes sociais mostram o momento em que o homem, de camiseta listrada, quebra o quadro e a placa. Nas imagens, outro rapaz de camisa branca tenta impedir o cliente exaltado e é possível ouvir uma pessoa gritando “para”.

O vandalismo aconteceu na última quinta-feira (11) no Armazém São Joaquim, tradicional bar do bairro Santa Teresa.



Cliente embriagado

Em nota nas redes sociais, o estabelecimento informou que o cliente estava embriagado e insatisfeito com a posição política representada pelos objetos expostos nas paredes do bar.

“Com todas suas questões, o Armazém São Joaquim se mantém firme em seu propósito de preservar-se como um espaço que faz parte da vida local e apostando eticamente no trabalho, na integridade, no coletivo, afirmando a importância da vida”, informou trecho da nota.

A placa Rua Marielle Franco foi doada para o bar por Marinete da Silva, mãe da vereadora assassinada em 14 de março de 2018 junto com o motorista Anderson Gomes. O quadro 'Lula 2022' foi doado pelo artista Rafamon.