Castramóvel faz agendamento nesta quarta-feira (17) no bairro Trindade

Os moradores do bairro Trindade terão, nesta quarta-feira (17), a oportunidade de realizar o agendamento para a castração gratuita de cães e gatos no castramóvel do projeto Ellos Castrapet, uma iniciativa fruto de emenda parlamentar do deputado federal Sóstenes Cavalcante, que conta com parceria da Prefeitura de São Gonçalo. Na quinta-feira (18), será a vez dos moradores do Barro Vermelho realizarem o cadastro para as castrações.

O projeto traz para a cidade dois castramóveis, que irão realizar as castrações de forma simultânea nos dois bairros. O agendamento para os moradores da Trindade será realizado na quarta-feira (17), presencialmente, a partir das 9h, na Praça Leonor Correa (Praça da Trindade). Já no Barro Vermelho, o agendamento será na quinta (18), no mesmo horário, na Praça do Barro Vermelho.

As castrações na Trindade e no Barro Vermelho serão realizadas entre os dias 22 e 26 de janeiro, no mesmo local onde serão feitos os agendamentos . No bairro Trindade, a ação será estendida por mais uma semana, com cirurgias entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro.



Para o agendamento, o morador deve levar documento de identificação e comprovante de residência. Será permitido apenas um cadastro por CPF. É importante destacar que não haverá agendamento no dia das castrações.

As vagas são limitadas e as senhas são distribuídas por ordem de chegada. Não é necessário levar o animal no dia do agendamento.

Para os caninos, a castração não será realizada nas raças: Boston Terrier, Boxer, Bulldog Francês, Bulldog Inglês, Chihuaua, ChowChow, Dogue de Bordeaux, Lhasa Apso, Maltês, Pequinês, Pug, Sharpei, Yorkshire, Shih Tzu. E para os felinos, não serão castrados aqueles que são persas e exóticos.

A castração é feita para cadelas e cães que tenham no mínimo três quilos e no máximo vinte quilos. Já os felinos precisam ter no mínimo um quilo e meio.

Também é um pré-requisito para a castração os animais terem entre seis meses e seis anos, não podem estar no cio, gestante e amamentando ou com leite. Os machos devem ter os dois testículos no saco escrotal.