Mulher paga 1 mil reais para empalhar hamster de estimação em pose de stripper

A comerciante australiana Jess Porter-Langson pagou o equivalente a R$ 1 mil para empalhar seu hamster de estimação em pose de stripper, após ficar arrasada com a morte do roedor de estimação que era tido como suporte emocional, em agosto do ano passado.

A tutora decidiu imortalizar o hamster, cunhado de Hammy em pose de stripper com uma tanga, cercado por notas de dólares após decidir que não sepultaria o bicho. A decisão foi tomada porque Jess queria uma coisa "especial" para o roedor. Jesse estabeleceu um vínculo afetivo com o hamster porque o roedor foi essencial na sua mudança da Austrália para a Inglaterra.

"Comprei um hamster e esse se tornou meu pequeno projeto durante o lockdown (por causa da Covid). Construí para ele um cercado com material reciclado e outras coisas. Ele acabou vivendo muito tempo. Só comprei o hamster porque eles vivem de um a dois anos e isso é tudo com o que pude me comprometer. Ele faleceu dormindo, de velhice. Ele realmente era um hamster de apoio emocional, o que parece ser uma loucura dizer. Esse hamster era tão icônico que todos os meus amigos conheciam o Hammy e queriam vê-lo", contou a violinista e produtora musical, de acordo com reportagem no "Daily Mirror".



Para realizar o trabalho, Hammy recorreu à profissional Bea Ostrowska."Fiquei pasma. Na minha cabeça, eu estava me preparando para algo que não daria certo e pensei que teria que dizer a ela para refazer e desmontar meu hamster morto novamente", declarou a australiana.

No entanto, ao se deparar com o resultado, ela disse que o trabalho ficou ‘’perfeito’’. "Ela fez um trabalho tão bom! Eu amei a tanga’’, complementou.