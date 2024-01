Bar da Alcione será lacrado após determinação da Justiça

O Bar da Alcione, no Casa Shopping, na Barra da Tijuca, será lacrado após determinação do Tribunal de Justiça do Rio. A multa diária por descumprimento do decreto será de R$10 mil.

A decisão é do desembargador André Luiz Mançano Marques, no dia 11 de janeiro, após um recurso apresentado pela cantora. A disputa legal entre os donos do bar e a artista acontecem desde outubro de 2023, por suposta quebra de contrato.

Em dezembro do ano passado, já havia sido determinado que os proprietários parassem de usar o nome da maranhense e sua imagem. Na época, foi proibida a veiculação da cantora a propagandas do estabelecimento. Na ocasião, a multa diária pelo descumprimento era de R$ 5 mil.

Alcione fez um acordo com os donos do estabelecimento, e o uso de seu nome foi concedido contanto que ela recebesse uma parcela de lucros. No entanto, na prática, não foi isso que aconteceu e, além de não concordar com a prestação de contas, a artista alega que o pagamento está atrasado.